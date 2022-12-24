Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними розвідки, попри те, що з жовтня Росія збільшила свої сили в Україні за рахунок десятків тисяч резервістів, нестача боєприпасів є ключовим чинником, який стримує наступальні операції російської армії.

Також у розвідці розповіли, що Росія, ймовірно, обмежила свої ракетні удари по українській інфраструктурі дальнього радіуса дії приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що Росія навряд чи збільшила запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було здійснювати широкомасштабні наступальні операції.

“Вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть проста підтримка оборонних операцій вздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет”, – зауважили у британській розвідці.

Зазначимо, що в Інституті вивчення війни вважають, що Кремль принаймні від жовтня висуває умови для повторного вторгнення на північ України з боку Білорусі. Хоча експерти вважають, що вторгнення взимку є малоймовірним, недооцінювати серйозність загрози не варто.

Принаймні з жовтня 2022 року Москва висуває умови для нового найнебезпечнішого курсу дій — повторного вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

Ці умови можуть бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента РФ Володимира Путіна. На даний час індикатори ймовірності вторгнення неоднозначні, однак те, що Кремль нарощує свої сили у Білорусі більше свідчить про підготовку до нового наступу, аніж просто навчання мобілізованих. Водночас досі немає жодних доказів, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі.