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Нестача ракетних двигунів у США уповільнює виробництво ракет до HIMARS для України – WSJ

За інформацією ЗМІ, через проблеми з ланцюгами постачання США не можуть виробляти велику кількість озброєння для себе та союзників. Зокрема це стосується ракет GMLRS і установок HIMARS.

Середа, 19 квітня 2023, 14:52
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Про це повідомляє “The Wall Street Journal”.

У виданні зазначають, що американські виробники озброєнь нарощують виробництво довше, аніж прогнозувалось, попри те, що Пентагон виділяє мільярди доларів.

До прикладу компанія Lockheed Martin Corp. 18 квітня заявила, що продажі її ракет великої дальності, відомих як керована система залпового вогню або GMLRS, впали в останньому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Lockheed Martin відзвітувала про зростання продажів, але наголосила, що дефіцит основних компонентів, зокрема ракетних двигунів для GMLRS та інших ракет, продовжує перешкоджати зусиллям з нарощування виробництва.

У виданні нагадали, що у травні 2022, коли президент США Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin він і виконавчий директор компанії Джим Тейклет пообіцяли подвоїти виробництво ракет “Javelin” до 2024 року.

Однак за даними компанії та армії, подвоєння виробництва ракет перенесли на 2026 рік, так само як і мету збільшити виробництво ракет GMLRS і пускових установок HIMARS.

“Ми думали, що зможемо досягти цього раніше”, – сказав в інтерв’ю фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Керівники оборонних компаній заявили, що ракетні двигуни залишаються проблемою для виробників ракет, зокрема таких як Lockheed Martin і Raytheon Technologies Corp.

Таким чином, компанія Northrop Grumman Corp. тепер найнята для виробництва більшої кількості ракетних двигунів і доповнення одноразового єдиного постачальника Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Минулого тижня Пентагон заявив, що уклав з Aerojet угоду на суму 216 мільйонів доларів на модернізацію виробничих ліній. Компанія заявила, що виробництво відновлюється після пожежі на заводі минулої осені.

У грудні Aerojet погодився продати себе компанії L3Harris Technologies Inc. за $4,7 млрд, хоча ця угода перебуває під пильною увагою антимонопольних органів, які минулого року заблокували продаж Aerojet компанії Lockheed Martin.

Деякі керівники оборонних відомств заявили, що Пентагон не поспішає укладати нові угоди і надавати стимули для збільшення виробництва, хоча керівництво міноборони США відкидає це.

Цьогоріч Пентагон уклав кілька нових контрактів на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів, пов’язаних із поставками в Україну або поповненням запасів. Від початку повномаштабного російського вторгнення було укладено контрактів на суму близько 11 мільярдів доларів, але ці кошти мають бути виплачені протягом кількох років.

Більшість цьогорічних контрактів стосуються виготовлення 155-мм артилерійських снарядів, причому такі компанії, як General Dynamics Corp., уклали контракти на збільшення виробництва.

Ракети GMLRS і PAC-3 компанії Lockheed Martin, що використовуються в системах протиповітряної оборони “Patriot”, є одними з тих, що призначені для комплексних закупівель.

Пентагон прагне заохотити промисловість інвестувати в додаткові виробничі потужності, що потенційно може призвести до економії коштів.

Теги: виготовлення ракет, виробництво зброї, США, Україна, Пентагон

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