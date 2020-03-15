Французький міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, який є кваліфікованим лікарем та неврологом, каже, що пацієнти з коронавірусом повинні приймати парацетамол, а не ібупрофен або кортизон.

Про це пише британське видання The Guardian.

Так, Олів’є Веран написав у своєму Twitter: “Прийом протизапальних засобів [ібупрофен, кортизон …] може бути фактором, що сприяє загостренню інфекції. У разі лихоманки приймайте парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, зверніться до лікаря”.

Медики зазначають, що протизапальні препарати мають тенденцію зменшувати реакцію імунної системи організму на вірус.

Французьке міністерство охорони здоров’я в п’ятницю ввечері оголосило, що кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася на 800 за 24 години. Веран уточнив, що в країні був 3661 підтверджений випадок, з яких 79 привели до смерті. 154 людини перебувають у реанімації.

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