Про це повідомила пресслужба компанії.

Це будуть плитки KitKat, які отримали назву KitKat V.

Веганські батончик розроблений кондитерами з Йорка (Велика Британія).

“Один з найчастіших запитів, які ми бачимо в соціальних мережах, – це веганський KitKat, тому ми раді, що можемо здійснити це бажання. Я не можу дочекатися, щоб люди могли спробувати цей дивно смачний новий KitKat. Це продукт для всіх, хто хоче у своєму житті трохи більше рослинної їжі!” – зазначив глава кондитерської компанії Олександр фон Майо.

The ‘KitKat’ is out of the bag… 🍫 🌱 It’s almost time for plant-based fans around the world to take a break. Our Vegan @KitKat is coming in 2021… watch this space… ➡️ https://t.co/4WuaTO0utG #PlantBased #Innovation #KitKat #Nestlé pic.twitter.com/5VXfKYvt5I — Nestlé (@Nestle) February 15, 2021

За інформацією Bloomberg, новий KitKat, на розробку якого пішло два роки, створено за формулою на основі рису для імітації молочного шоколаду, використаного в оригінальному KitKat.

Створити альтернативу молочному шоколаду може бути непросто, адже він має добре змішуватися з какао і цукром для кремової текстури. За словами фон Майо, інші альтернативи, такі як соя або мигдаль, можуть надати шоколаду неприємний присмак.

Раніше Nestlé вже запускала в продаж веганські альтернативи молочним продуктам з рису, вівса, сої, кокоса, гороху й мигдалю.