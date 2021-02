Про це повідомила пресслужба компанії.

Це будуть плитки KitKat, які отримали назву KitKat V.

Веганські батончик розроблений кондитерами з Йорка (Велика Британія).

“Один з найчастіших запитів, які ми бачимо в соціальних мережах, – це веганський KitKat, тому ми раді, що можемо здійснити це бажання. Я не можу дочекатися, щоб люди могли спробувати цей дивно смачний новий KitKat. Це продукт для всіх, хто хоче у своєму житті трохи більше рослинної їжі!” – зазначив глава кондитерської компанії Олександр фон Майо.

The ‘KitKat’ is out of the bag… 🍫 🌱

It’s almost time for plant-based fans around the world to take a break. Our Vegan @KitKat is coming in 2021… watch this space…

➡️ https://t.co/4WuaTO0utG #PlantBased #Innovation #KitKat #Nestlé pic.twitter.com/5VXfKYvt5I

— Nestlé (@Nestle) February 15, 2021