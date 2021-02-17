Про це повідомила пресслужба компанії.
Це будуть плитки KitKat, які отримали назву KitKat V.
Веганські батончик розроблений кондитерами з Йорка (Велика Британія).
“Один з найчастіших запитів, які ми бачимо в соціальних мережах, – це веганський KitKat, тому ми раді, що можемо здійснити це бажання. Я не можу дочекатися, щоб люди могли спробувати цей дивно смачний новий KitKat. Це продукт для всіх, хто хоче у своєму житті трохи більше рослинної їжі!” – зазначив глава кондитерської компанії Олександр фон Майо.
The ‘KitKat’ is out of the bag… 🍫 🌱
It’s almost time for plant-based fans around the world to take a break. Our Vegan @KitKat is coming in 2021… watch this space…
➡️ https://t.co/4WuaTO0utG #PlantBased #Innovation #KitKat #Nestlé pic.twitter.com/5VXfKYvt5I
— Nestlé (@Nestle) February 15, 2021
За інформацією Bloomberg, новий KitKat, на розробку якого пішло два роки, створено за формулою на основі рису для імітації молочного шоколаду, використаного в оригінальному KitKat.
Створити альтернативу молочному шоколаду може бути непросто, адже він має добре змішуватися з какао і цукром для кремової текстури. За словами фон Майо, інші альтернативи, такі як соя або мигдаль, можуть надати шоколаду неприємний присмак.
Раніше Nestlé вже запускала в продаж веганські альтернативи молочним продуктам з рису, вівса, сої, кокоса, гороху й мигдалю.
- Раніше #Букви взяли інтерв’ю у власника одного з кращих веган-закладів Києва. Бізнесмен розповів, що ж таке веганство і з чим його їдять.