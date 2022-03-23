Про це інформує американський телеканал CNN.
“Надалі ми призупиняємо роботу таких відомих брендів Nestlé, як KitKat і Nesquik. Ми вже зупинили ввезення та експорт необхідних товарів у РФ, припинили рекламу та тимчасово зупинили всі капітальні інвестиції в країні. Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо РФ. Хоча ми не очікуємо отримати прибуток в країні або сплатити будь-які відповідні податки в осяжному майбутньому в РФ, будь-який прибуток буде переданий організаціям гуманітарної допомоги”, – йдеться у заяві Nestle.
Nestle заявила, що її діяльність у РФ буде зосереджена на забезпеченні основних харчових продуктів, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку.
Раніше Зеленський закликав Nestle припинити відносини з РФ.
“‘Хороша їжа. Хороше життя.” Це гасло Nestlé. Ваша компанія, яка відмовляється залишати РФ. Навіть зараз — коли є загрози з боку РФ іншим європейським країнам. Не тільки нам. Коли є навіть ядерний шантаж з боку РФ”, – наголосив Зеленський.
Прессекретар Nestle зазначив, що компанія зосереджена на забезпеченні необхідними харчовими продуктами, такими як дитяче харчування та продукти медичного/лікарняного харчування. Це означає призупинення переважної більшості довоєнного обсягу в РФ.
Компанія заявила, що шукає рішення для своїх людей і своїх заводів у РФ. Окрім цього, компанія призупинить переважну більшість категорій, таких як кава та корм для домашніх тварин.
11 березня Nestle оголосила, що призупинила експорт своєї продукції з РФ, за винятком товарів першої необхідності, наприклад дитячого харчування.
Нагадаємо, десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.
Також найбільший у світі виробник харчових продуктів, швейцарська компанія Nestle заявила, що зупинила усі капітальні інвестиції в РФ після її вторгнення в Україну.
Нові опитування свідчать, що громадяни Франції, Німеччини, Італії та Швеції переважно підтримують посилення та подальші санкції проти РФ, навіть якщо ті призводять до посилення економічних труднощів у країні.