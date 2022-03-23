Харчовий гігант Nestle призупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik у РФ після критики компанії з боку Президента України Володимира Зеленського за зв’язки з країною-агресором.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Надалі ми призупиняємо роботу таких відомих брендів Nestlé, як KitKat і Nesquik. Ми вже зупинили ввезення та експорт необхідних товарів у РФ, припинили рекламу та тимчасово зупинили всі капітальні інвестиції в країні. Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо РФ. Хоча ми не очікуємо отримати прибуток в країні або сплатити будь-які відповідні податки в осяжному майбутньому в РФ, будь-який прибуток буде переданий організаціям гуманітарної допомоги”, – йдеться у заяві Nestle.

Nestle заявила, що її діяльність у РФ буде зосереджена на забезпеченні основних харчових продуктів, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку.

Раніше Зеленський закликав Nestle припинити відносини з РФ.

“‘Хороша їжа. Хороше життя.” Це гасло Nestlé. Ваша компанія, яка відмовляється залишати РФ. Навіть зараз — коли є загрози з боку РФ іншим європейським країнам. Не тільки нам. Коли є навіть ядерний шантаж з боку РФ”, – наголосив Зеленський.

Прессекретар Nestle зазначив, що компанія зосереджена на забезпеченні необхідними харчовими продуктами, такими як дитяче харчування та продукти медичного/лікарняного харчування. Це означає призупинення переважної більшості довоєнного обсягу в РФ.

Компанія заявила, що шукає рішення для своїх людей і своїх заводів у РФ. Окрім цього, компанія призупинить переважну більшість категорій, таких як кава та корм для домашніх тварин.

11 березня Nestle оголосила, що призупинила експорт своєї продукції з РФ, за винятком товарів першої необхідності, наприклад дитячого харчування.

Нагадаємо, десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у РФ у відповідь на її вторгнення в Україну.

Також найбільший у світі виробник харчових продуктів, швейцарська компанія Nestle заявила, що зупинила усі капітальні інвестиції в РФ після її вторгнення в Україну.