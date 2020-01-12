Офіційні заяви поліції 2017 року і 2020 року кардинально відрізняються. У зв'язку з цим в українців викликають сумніви, що правоохоронці спіймали реального замовника вбивства Аміни Окуєвої.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше поліцейські затримали групу кілерів. Частину з них викрили раніше, а сьогодні оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київщини, із залученням спецпризначенців КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали саме організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Глава Нацполіції зазначив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на залишеній зброї на місці вбивства Аміни Окуєвої.

“До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи”, – повідомив Клименко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також на своїй сторінці в Facebook відзвітував про затримання вбивць і також заявив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутій зброї на місці злочину.

“У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на жд переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва ..

Автоматична зброя була кинута кілерами на місці. Добре пам’ятаю той сумний день .. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств .. і в тому числі – в убивстві Аміни. ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутій зброї на місці злочину”, – написав Аваков.

Варто нагадати, що в 2017 році поліція офіційно заявляла, що на знайденому в лісі автоматі не було слідів ДНК.

Так, 8 листопада начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіціі в Київській області Микола Жукович в коментарі УНН, УНІАН і ще кільком ЗМІ заявив, що на знайденому біля місця вбивства Окуєвої автоматі відбитків і залишків ДНК не виявили.

“Слідів ДНК на автоматі, який був знайдений в Васильківському районі в півтора кілометрах від місця розстрілу, немає”, – зазначив він.

За словами Жуковича, поки не можна однозначно стверджувати, цим чи не цим автоматом вбили Окуєву, так як балістична експертиза ще не завершена. Він повідомив, що знайшли автомат калібру 5,45 мм.

“Це автомат під калібр 5,45 мм. Він зараз спрямований на проведення балістичної експертизи, і поки результатів цієї експертизи у нас немає. Ми не можемо чітко сказати, що саме цей автомат був задіяний у розстрілі. Нічого більше на ньому не знайдено – ні відбитків, ні залишків ДНК”, – повідомив в 2017 році Жукович.

Такі нестиковки в заявах поліції дають привід українцям сумніватися в тому, що відомство Авакова зловило реального замовника вбивства Окуєвої.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобіль з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.

Окуєва загинула від пострілу в голову.