У слідства немає доказів, що генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяков в ефірі “Свободи слова з Савіком Шустером”.

“Що стосується інших осіб, на яких готувалися замахи, то я, як слідчий, оперую доказами. З приводу Осмаєва було поставлено конкретне завдання, обумовлені певні терміни, було заплачено аванс за вбивство, і визначено спосіб розрахунку. З приводу інших осіб — конкретних завдань (Шайтанову — ред.) не ставилося на цей час, і про те, що готувалися ці дії, докази на сьогодні не зібрані”, — сказав Маяков.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий СБУ генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, це був би “вже не перший і навіть не п’ятий замах”.

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