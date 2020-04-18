Про це повідомив заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяков в ефірі “Свободи слова з Савіком Шустером”.
“Що стосується інших осіб, на яких готувалися замахи, то я, як слідчий, оперую доказами. З приводу Осмаєва було поставлено конкретне завдання, обумовлені певні терміни, було заплачено аванс за вбивство, і визначено спосіб розрахунку. З приводу інших осіб — конкретних завдань (Шайтанову — ред.) не ставилося на цей час, і про те, що готувалися ці дії, докази на сьогодні не зібрані”, — сказав Маяков.
Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що затриманий СБУ генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, це був би “вже не перший і навіть не п’ятий замах”.
На відео з 2 год. 19 хв. 18 сек.
- Як відомо, 14 квітня співробітники Служби безпеки Українизатримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова. У той же день слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).
- 16 квітня Шевченківський районний суд Києва обрав для генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
- СБУ затримала колишнього співробітника Центру спецоперацій “Альфа”, фігуранта справи генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на ФСБ Росії.