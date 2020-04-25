Наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного зараження.

Відповідну заяву оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

“Деякі уряди висловили припущення, що виявлення антитіл до SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, може служити підставою для видачі “паспорта імунітету” або “сертифіката про відсутність ризику”, який дозволив би людям подорожувати або повернутися до роботи, оскільки вони захищені від повторного зараження. Наразі немає доказів того, що люди, які одужали від COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного інфікування“, – наголосили в ВООЗ.

В організації уточнили, що у людей, які вилікувалися від коронавірусу, дійсно є антитіла до нього, але “деякі з тих, хто одужав, мають дуже низький рівень нейтралізуючих антитіл у крові”.

У ВООЗ відзначають, що наразі нема спеціальних досліджень щодо того, чи забезпечує присутність антитіл до COVID-19 стійкий імунітет.

Крім того, в організації пояснили, що лабораторні тести, які виявляють антитіла до коронавірусу, включаючи швидкі імунодіагностичні тести, потребують подальшої перевірки “для визначення їх точності і надійності”. Недостатньо точні тести можуть помилково стверджувати, що людина здорова, тоді як вона хвора на коронавірус, і навпаки. Як наголошують у ВООЗ, в обох випадках помилка може призвести до серйозних наслідків.

У ВООЗ також поінформували, що такі тести повинні відрізняти вірус SARS-CoV-2 (що викликає захворювання COVID-19) від інших коронавірусів.

“Чотири види коронавірусів викликають застуду і широко поширені. Решта два – це віруси, що викликають близькосхідний респіраторний синдром (MERS, – ред.) і гострий респіраторний синдром (SARS, – ред.)”, – нагадали в організації.

У ВООЗ відзначили, що проведення тестування на наявність антитіл до SARS-CoV-2 “має вирішальне значення для розуміння ступеня та факторів ризику, пов’язаних із інфекцією”. Однак більшість з таких досліджень “не призначені для визначення того, чи мають ті, хто одужав, імунітет до повторних інфікувань”.

У ВООЗ додали, що люди, у яких виявили антитіла, можуть вирішити, що у них імунітет до повторного інфікування і ігнорувати рекомендовані запобіжні заходи.