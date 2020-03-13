Секретар РНБО Олексій Данілов закликав уникати великих скупчень людей, включно з церквами, але зазначив, що неможливо заборонити відвідувати богослужінь.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

“Я можу вам сказати, шановні друзі: моліться Богу вдома, і все буде добре. Не ходіть зараз там, де велике скупчення людей… Як я можу вам заборонити ходити до церкви?” – зазначив Данілов.

На запитання, чому на навчальні заклади карантин поширюється, а на церкви ні, Данілов відповів:

“Навчальними закладами займається відповідне міністерство. Якби було міністерство Бога, я б вам сказав, що давайте будемо про це говорити”.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні була зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Померла жінка похилого віку з Радомишля Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі.

Відомо, що вона не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.