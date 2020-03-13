Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
“Я можу вам сказати, шановні друзі: моліться Богу вдома, і все буде добре. Не ходіть зараз там, де велике скупчення людей… Як я можу вам заборонити ходити до церкви?” – зазначив Данілов.
На запитання, чому на навчальні заклади карантин поширюється, а на церкви ні, Данілов відповів:
“Навчальними закладами займається відповідне міністерство. Якби було міністерство Бога, я б вам сказав, що давайте будемо про це говорити”.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Варто зазначити, що сьогодні в Україні була зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Померла жінка похилого віку з Радомишля Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі.
Відомо, що вона не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що у зоні найбільшого ризику через спалах коронавірусу COVID-19 перебувають люди похилого віку віком 80 років і більше.