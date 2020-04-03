Лікарні Тернопільській області не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попрямував в регіон, щоб вирішити проблему.

Про це в сьогоднішньому відеозверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, жителі Монастириського району Тернопільської області, де коронавірусом COVID-19 заразилися вже десятки людей, в тому числі медики, записали звернення до президента України Володимиру Зеленському.

У відкритому листі вони повідомляли, що в регіоні немає достатньої кількості медобладнання і засобів захисту, а заяви новопризначеного голову Тернопільської ОДА Володимира Труша про те, що область добре забезпечена – не відповідають дійсності.

Зеленський запевнив, що проблема в Монастириському районі була вирішена, але на території області забезпечені не всі лікарні. Для того, щоб розібратися з ситуацією, в регіон попрямував заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Були проведені переговори з департаментом охорони здоров’я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велике спасибі. Станом на зараз у лікарні є 4 апарату ШВЛ, місцеве управління закупить ще — відповідний тендер розміщений на Prozorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні. Йде робота над повним забезпеченням їх всіх необхідним. Вирішується питання достатнього забезпечення інших лікарень регіону, в тому числі — Козівського району. З цією метою туди сьогодні попрямував головний санітарний лікар Віктор Ляшко”, — повідомив президент.

Також Зеленський зазначив, що такі вантажі з Китаю з медобладнанням та засобами захисту, які очікують найближчими днями, в першу чергу будуть доставлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де вже більше 100 осіб заразилися коронавірусом.