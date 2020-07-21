Депутати "Слуги народу" залишилися невдоволеними через те, що під час засідання Верховної Ради їх не пустили на обідню перерву.

Відповідну переписку сфотографував кореспондент #Букв.

Сьогодні під час засідання парламенту спікеру Дмитру Разумкову довелося вгамовувати депутатів. Він пообіцяв пройти кілька голосувань і їх відпустити пообідати.

В той таки час в чаті керівників фракції заступники голови цікавилися, чи буде в них перерва.

На запитання одного з заступників, чи світить їм перерва, його колега відповів: “Ні. Працювати, раби”.

Перед цим Давід Арахамія просив колег зібрати депутатів, щоб не провалити голосування.

Раніше на пресконференції Арахамія висловив сумнів, що зможе влітку зібрати депутатів на три позачергові сесії.

Раніше на пресконференції Арахамія висловив сумнів, що зможе влітку зібрати депутатів на три позачергові сесії.