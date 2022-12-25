Про це інформує CNN.

У своїй заяві Нетаньяху написав у Twitter за 10 хвилин до закінчення терміну: “Я впорався”.

Нетаньяху, який уже обіймав посаду прем’єр-міністра протягом 15 років до його усунення минулого року, мав час до опівночі за місцевим часом 21 грудня, щоб сформувати уряд після виборів 1 листопада.

Новий ізраїльський уряд, ймовірно, буде найбільш правим в історії Ізраїлю, включаючи осіб, призначених на міністерські посади, які колись вважалися на крайніх націоналістичних узбіччях ізраїльської політики.

Очікується, що члени партії Нетаньяху Лікуд займуть деякі з найважливіших посад в кабінеті міністрів: міністра закордонних справ, міністра оборони та міністра юстиції.

Лідера партії релігійних сіоністів Безалеля Смотрича було призначено міністром фінансів, хоча він також отримав повноваження призначати голову ізраїльського військового органу, який, серед своїх обов’язків, займається питанням перетином кордону та дозволами для палестинців.

Очікується, що лідер ультраортодоксальної партії ШАС Ар’є Дері, буде одночасно міністром внутрішніх справ та міністром охорони здоров’я, тоді як представник Об’єднаного іудаїзму Тори, іншої ультраортодоксальної партії у п’ятипартійній коаліції, буде міністр житлового будівництва.

Поки що не всі міністерські посади були оголошені.

Водночас новий уряд має бути приведений до присяги протягом тижня після того, як ізраїльський парламент, Кнесет, буде повідомлено про це, ймовірно, до 2 січня.

Нетаньяху пообіцяв виборцям, що сформує найбільш праву та релігійну коаліцію в історії країни. Він включатиме альянс ультраправих і релігійних законодавців, які пропонуватимуть жорсткі заходи для придушення палестинських заворушень на Західному березі річки Йордан і ухвалять закон, щоб послабити судову систему Ізраїлю.

Раніше Біньямін Нетаньяху припустив, що він може озброїти Україну у війні проти РФ, якщо його оберуть прем’єр-міністром наступного місяця.