29 грудня Біньямін Нетаньяху вшосте склав присягу як прем’єр-міністр Ізраїлю, повернувшись на посаду коаліцією ультранаціоналістичних і релігійних партій, які матимуть безпрецедентну владу.

Про це повідомляє WSJ.

Коаліція Нетаньяху прагне розширити ізраїльські поселення на окупованому Західному березі, надати законодавцям більший контроль над вищим судом і внести зміни до питань релігії та держави. Його коаліція включатиме шість правих партій, п’ять з яких релігійно консервативні, і контролюватиме 64 зі 120 місць в ізраїльському парламенті — Кнесеті. Новий уряд має стати найбільш правим крилом в історії Ізраїлю, на думку політологів.

Це також означає, що вперше партія Нетаньяху буде найпомірнішою в його кабінеті. Політологи зазначають, що його найбільшим завданням буде утримати свій жорсткий уряд разом, не відштовхуючи США чи арабських союзників, деякі з яких лише нещодавно нормалізували відносини з Ізраїлем. Політика його уряду також може перешкодити одній з його найамбітніших зовнішньополітичних цілей: нормалізації відносин із Саудівською Аравією.

У своїй промові в Кнесеті Нетаньяху заявив, що його уряд намагатиметься протидіяти ядерній програмі Ірану, розширити зв’язки Ізраїлю з арабським світом і модернізувати інфраструктуру країни.

Водночас президент Ізраїлю, генеральний прокурор, начальник поліції та начальник штабу армії висловлювали занепокоєння щодо політичних цілей майбутнього уряду Нетаньяху. Прем’єр-міністр Яїр Лапід, який залишає посаду, заявив у четвер Кнесету, що він “передає естафету з неспокійним серцем”.

Нетаньяху відкинув занепокоєння щодо демократичних інститутів Ізраїлю як нагнітання страху, зауваживши, що “програш на виборах — це не кінець демократії, це суть демократії”.

25 грудня новообраний прем’єр Біньямін Нетаньяху офіційно повідомив президента Ізраїлю Ісаака Герцога, що він успішно сформував уряд.

Нетаньяху пообіцяв виборцям, що сформує найбільш праву та релігійну коаліцію в історії країни. Він включатиме альянс ультраправих і релігійних законодавців, які пропонуватимуть жорсткі заходи для придушення палестинських заворушень на Західному березі річки Йордан і ухвалять закон, щоб послабити судову систему Ізраїлю.

Раніше Біньямін Нетаньяху припустив, що він може озброїти Україну у війні проти РФ, якщо його оберуть прем’єр-міністром наступного місяця.