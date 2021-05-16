Про це він написав у Twitter.
Нетаньягу висловив вдячність низці держав, серед яких і Україна, за підтримку Ізраїлю, що зараз захищається від ракетних атак з боку терористів ХАМАС.
“Дякую за рішучу підтримку Ізраїлю та нашого права на самооборону від терактів”, – написав ізраїльський прем’єр.
Крім України, Нетаньягу подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі, Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонії, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши у твіті відповідні прапори.
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.