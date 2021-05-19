Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої обговорили ескалацію конфлікту в секторі Газа.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

В повідомленні на сайті Білого дому сказано, що “лідери детального обговорили ситуацію в Газі, прогрес Ізраїлю щодо зниження потенціалу ХАМАСу й інших терористичних організацій”.

Також лідери країн обговорили тему дипломатичних зусиль щодо припинення бойових дій урядів країн регіону та США.

Байден сказав Нетаньягу, що очікує на значну деескалацію конфлікту та припинення вогню в регіоні.

Це не перша розмова політиків щодо конфлікту Ізраїлю та сектору Газа. 12 травня Байден казав про те, що сподівається на швидке припинення конфлікту, а 18 травня – про необхідність припинення вогню й закликав Ізраїль до співпраці з Єгиптом.

“Я сподіваюсь, що це закінчиться, до того ж краще, аби це було якомога раніше, а не пізніше”, – сказав Байден.

Також американський президент сказав президенту Палестини Махмуду Аббасу, що сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією та палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9–10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і шумові гранати. Внаслідок цього постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, між ізраїльськими та палестинськими військовими сталася стрілянина після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їхнього перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляють про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектору Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.