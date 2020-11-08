Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху привітав новообраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах і подякував чинному президенту Дональду Трампу за дружні відносини з Ізраїлем.

Про це він написав у Twitter.

Нетаньяху привітав Джо Байдена і новообраного віцепрезидента Камалу Гарріс, і зазначив, що з Байденом у них теплі особисті стосунки вже близько сорока років.

Він додав, що з нетерпінням чекає спільної роботи з обома для подальшого зміцнення відносин між США і Ізраїлем.

Також він подякував Трампу за визнання Єрусалиму і Голан, протистояння Ірану і дружбу з Ізраїлем.

“Дякую, Дональд Трамп, за дружбу, яку ви продемонстрували державі Ізраїль і мені особисто, за визнання Єрусалиму і Голан, за протистояння Ірану, за історичні мирні угоди і за те, що американо-ізраїльський альянс досяг безпрецедентних висот”, – написав він.

При цьому спільне фото з Трампом стоїть в нього на заставці в Twitter.