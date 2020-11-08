Про це він написав у Twitter.
Нетаньяху привітав Джо Байдена і новообраного віцепрезидента Камалу Гарріс, і зазначив, що з Байденом у них теплі особисті стосунки вже близько сорока років.
Він додав, що з нетерпінням чекає спільної роботи з обома для подальшого зміцнення відносин між США і Ізраїлем.
Також він подякував Трампу за визнання Єрусалиму і Голан, протистояння Ірану і дружбу з Ізраїлем.
“Дякую, Дональд Трамп, за дружбу, яку ви продемонстрували державі Ізраїль і мені особисто, за визнання Єрусалиму і Голан, за протистояння Ірану, за історичні мирні угоди і за те, що американо-ізраїльський альянс досяг безпрецедентних висот”, – написав він.
При цьому спільне фото з Трампом стоїть в нього на заставці в Twitter.
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