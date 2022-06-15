Netflix анонсувала телевізійне реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик". Його планують запустити за мотивами сюжету відомого південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" (Squid Game).

Про це повідомило американське видання CNN.

До реаліті-шоу залучать стільки ж учасників, як було в серіалі — 456. Це стане найбільшим акторським складом в історії подібних шоу, що транслюють на телебаченні. Реаліті-шоу складатиме десять епізодів.

До учасників “Гри в кальмара” встановлять кілька вимог, серед яких віковий поріг – не молодше 21 року. Автори шукатимуть англомовних людей з будь-якої частини світу, попри те, що в оригінальному шоу знялися корейські актори.

“Гравці візьмуть участь у низці змагань, навіяних оригінальним серіалом, з несподіваними доповненнями. Їхні стратегії, альянси та особистість кожного пройдуть через випробування на міцність мірою того, як навколо усуватимуться конкуренти”, – підкреслюють організатори шоу.

За мотивами серіалу створять серію випробувань. Учасникам доведеться показувати вміння стратегії та кооперуватися із суперниками за найбільший приз в історії телевізійних шоу – 4,56 мільйона доларів.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

Автори зазначають, що жоден учасник не постраждає, коли програє. Річ у тім, що в оригінальному серіалі за сюжетом вбивали тих, хто порушував правила або вибував із гри.

“Гра в кальмара” підкорила світ завдяки захоплюючій історії режисера Хвана. Ми вдячні за його підтримку і втілюємо його історію в реальність”, – заявив віцепрезидент Netflix з документальних серіалів Брендон Рігг.

Взяти участь може будь-який охочий, якому потрібно залишити заявку на сайті SquidGameCasting.com. Фільмування реаліті-шоу відбудуться у Великій Британії. Зйомки розпочнуться у 2023 році та триватимуть близько чотирьох тижнів.

Зазначимо, що серіал режисера Хвана Дон Хьока про гру на виживання набув шаленої популярності по всьому світу. Він став першим корейським драматичним серіалом, який увійшов у ТОП 10 серіалів Netflix за переглядами у світі. У 90 країнах світу, зокрема в США та Великій Британії, він посів перше місце.

У серіалі розповідається про 456 людей, які мають фінансові проблеми. Через них вони погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Протягом шести днів вони мають проходити по одній дитячій грі, а переможець отримує 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США). Проте ті, хто програв, – гинуть. Інформація про реаліті-шоу з’явилася на тлі анонсу другого сезону серіалу “Гра в Кальмара”.