Про це повідомило американське видання CNN.

До реаліті-шоу залучать стільки ж учасників, як було в серіалі — 456. Це стане найбільшим акторським складом в історії подібних шоу, що транслюють на телебаченні. Реаліті-шоу складатиме десять епізодів.

До учасників “Гри в кальмара” встановлять кілька вимог, серед яких віковий поріг – не молодше 21 року. Автори шукатимуть англомовних людей з будь-якої частини світу, попри те, що в оригінальному шоу знялися корейські актори.

За мотивами серіалу створять серію випробувань. Учасникам доведеться показувати вміння стратегії та кооперуватися із суперниками за найбільший приз в історії телевізійних шоу – 4,56 мільйона доларів.

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC

— Netflix (@netflix) June 14, 2022