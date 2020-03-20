Відеохостинг YouTube і стрімінговій сервіс Netflix знизять якість трансляцій відео в Європі, щоб позбавити мережі від підвищеного навантаження в умовах пандемії коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Таке рішення було прийнято після заклику єврокомісара Тьєррі Бретона до потокових платформ знизити якість своїх відео, щоб запобігти інтернет-колапсу. Зазначається, що відео складають значну частину даних інтернет-трафіку.

Бретон додав, що поки бачив лише кілька піків використання, але вирішив діяти, щоб мінімізувати навантаження на систему.

“Ми зобов’язуємося тимчасово перемкнути весь трафік в ЄС на стандартне визначення за замовчуванням”, – заявили в YouTube.

При цьому, вказується, що відео стандартної чіткості не такі докладні та точні, як відео високої чіткості.