Про це пише Reuters.
Таке рішення було прийнято після заклику єврокомісара Тьєррі Бретона до потокових платформ знизити якість своїх відео, щоб запобігти інтернет-колапсу. Зазначається, що відео складають значну частину даних інтернет-трафіку.
Бретон додав, що поки бачив лише кілька піків використання, але вирішив діяти, щоб мінімізувати навантаження на систему.
“Ми зобов’язуємося тимчасово перемкнути весь трафік в ЄС на стандартне визначення за замовчуванням”, – заявили в YouTube.
При цьому, вказується, що відео стандартної чіткості не такі докладні та точні, як відео високої чіткості.
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