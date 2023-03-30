Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Ініціативу підтримав фонд Netflix’s Fund for Creative Equity. Українським митцям пропонують кошти для створення нових робіт та підтримки в постпродакшні вже наявних проєктів.

За словами міністра, митці можуть отримати доступ до навчання в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy.

“Нова програма підтримки Української кіноакадемії для наявних проєктів включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на кожен проєкт для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film Academy”, — зазначив Ткаченко.

Заявки на участь можна подати до кінця квітня.

На сайті міністерства зазначено, що торік стипендії вже отримали 100 митців і понад 400 отримали доступ до цифрової освіти. Ще 48 творчих команд із двох осіб отримали гранти на розробку сценаріїв та онлайн-сесії з міжнародними експертами.

Завдяки проєктам підтримки дев’ять митців знайшли іноземних партнерів і співпродюсерів. Також чотири отримали міжнародне донорське фінансування, а один отримав нагороду “Найкращий проєкт” на копітчинг-сесії Series Mania.