Netflix опублікував перший тизер фільму «Аватар: Останній маг повітря»

Стримінговий сервіс Netflix офіційно поділився коротким тизером живої адаптації популярної анімаційної пригоди “Аватар: Останній маг повітря”. Вихід заплановано на 2024 рік.

Джерело: Hypebeast

Ще у вересні 2022 року оголосили повний акторський склад.

Netflix опублікував короткий відео-тизер, який демонструє абсолютно нову інтерпретацію оригінального серіалу.

Дії розгортаються у світі чотирьох націй: Племен Води, Королівства Землі, Нації Вогню та Повітряних Кочівників. Ближче до кінця тизера музика нагадує оригінальну анімацію, а дата дебюту серіалу намальована на шматку обгорілої тканини.

Серед акторського складу – Гордон Корм’є в ролі Аанга, Кіавентіо Тарбелл в ролі Катари, Деніел Де Кім у ролі Володаря вогню Озай та Пол Сун-Хен Лі як генерал Айро.