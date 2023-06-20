Netflix опублікував перший тизер фільму «Аватар: Останній маг повітря»

Джерело: Hypebeast
Ще у вересні 2022 року оголосили повний акторський склад.
Netflix опублікував короткий відео-тизер, який демонструє абсолютно нову інтерпретацію оригінального серіалу.
Дії розгортаються у світі чотирьох націй: Племен Води, Королівства Землі, Нації Вогню та Повітряних Кочівників. Ближче до кінця тизера музика нагадує оригінальну анімацію, а дата дебюту серіалу намальована на шматку обгорілої тканини.
Серед акторського складу – Гордон Корм’є в ролі Аанга, Кіавентіо Тарбелл в ролі Катари, Деніел Де Кім у ролі Володаря вогню Озай та Пол Сун-Хен Лі як генерал Айро.
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