Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер-трейлер реаліті-шоу Squid Game: The Challenge ("Гра в Кальмара: Виклик"). Його вихід заплановано на листопад 2023 року.

Джерело: Netflix.

Тизер не розкриває, які конкурсанти братимуть участь у змагальному шоу. На ролику показали гігантську ляльку, яка була у серіалі.

Реаліті-шоу триватиме 10 серій. У ньому візьмуть участь 456 людей, які змагаються в подіях, натхненних однойменним серіалом.

Переможцю обіцяють виплатити приз розміром 4,56 млн доларів. Netflix зняв серіал на початку 2023 року.

“Гра в Кальмара” досі залишається найпопулярнішим телевізійним шоу Netflix усіх часів із понад 1,6 мільярда годин перегляду станом на червень 2023. Корейська драма випередила “Дивні дива”, які мають понад 1,3 млрд годин.

Довідка. “Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. За сюжетом, група осіб, що потребує грошей, приймає запрошення взяти участь в іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри, де учасники гинуть при програші. Відмова від гри неможлива. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США).