Відео виклали на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Прем’єра нового сезону має відбутися 31 липня.

Головні ролі виконали Еллен Пейдж, Ейдан Галлахер, Том Хоппер, Девід Кастанеда, Еммі Ревер-Лемпман і інші.

За сюжетом стався апокаліпсис, але Номер П’ять (Ейдан Галлахер) встиг перекинути всіх в минуле. Стрибок виявився надто потужним, і тепер супергерої Харгрівз виявилися в 1960-х роках. Номер П’ять відправиться в еще4 більш ранній період, щоб знайти братів і сестер, запобігти апокаліпсис і повернутися в свій час.