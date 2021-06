Про інцидент, зокрема, повідомляють народний депутат від фракції “Слуги народу” Дмитро Гурін та депутатка “Голосу” Олександра Устінова.

Так, днями стало відомо, що Netflix викупив права на показ російських фільмів “Брат” і “Брат 2” Олексія Балабанова. В англомовній версії Netflix вони будуть називатися “Brother” і “Brother/2. On The Way Home”.

Прем’єра стрічок відбулася у вівторок, 1 червня.

Після цього нардеп Дмитро Гурін звернув увагу, що Netflix переклав “бандерівець” як “Ukrainian Nazi collaborator” (“український нацистський колаборант”).

“Netflix переклав “бандерівець” як “Ukrainian Nazi collaborator” у фільмі “Брат”, який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з’ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію. А поки що можете зайти їм на сторінку і написати що ви про них думаєте”, – зазначив депутат.

Йдеться про епізод, коли герой Віктора Сухорукова після прильоту в американський аеропорт зустрічає представників “української мафії”. У російськомовній версії фільму діалог звучить так:

– Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

– Москаль менi не земляк.

– Бандерівець?

Слово “бандерівець” і було переведено як “Ukrainian Nazi collaborator”.

Після реакції у соцмережах та скандалу Netflix виправив переклад, про що поінформувала депутатка Олександра Устінова.

“Вчора понеслася зрада про те, що Netflix перевів “бандерівець” у фільмі “Брат”, як “Ukrainian Nazi collaborator”. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала “бандерівцям” – українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст у всіх місцях був виправлений… Тепер там не “nazi”, а “banderite”, – зазначила Устінова.

Таким був переклад спочатку:

А таким став зараз:

Як відомо, фільм “Брат” вийшов на екрани в 1997 році, а продовження “Брат-2” – у 2000 році. У драмі головну роль зіграли Сергій Бодров-молодший і Віктор Сухоруков.

Для перегляду в Україні ці стрічки недоступні, оскільки їх ще кілька років тому для трансляції заборонило Держкіно.