Стримінгова платформа Netflix у субтитрах до російського фільму "Брат-2" некоректно переклала слово "бандерівець", однак згодом поправила переклад.

Про інцидент, зокрема, повідомляють народний депутат від фракції “Слуги народу” Дмитро Гурін та депутатка “Голосу” Олександра Устінова.

Так, днями стало відомо, що Netflix викупив права на показ російських фільмів “Брат” і “Брат 2” Олексія Балабанова. В англомовній версії Netflix вони будуть називатися “Brother” і “Brother/2. On The Way Home”.

Прем’єра стрічок відбулася у вівторок, 1 червня.

Після цього нардеп Дмитро Гурін звернув увагу, що Netflix переклав “бандерівець” як “Ukrainian Nazi collaborator” (“український нацистський колаборант”).

“Netflix переклав “бандерівець” як “Ukrainian Nazi collaborator” у фільмі “Брат”, який вони декілька днів тому додали до своєї бібліотеки. Скоро з’ясуємо, як впливають групові звернення народних депутатів України на іноземну компанію. А поки що можете зайти їм на сторінку і написати що ви про них думаєте”, – зазначив депутат.

Йдеться про епізод, коли герой Віктора Сухорукова після прильоту в американський аеропорт зустрічає представників “української мафії”. У російськомовній версії фільму діалог звучить так:

– Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

– Москаль менi не земляк.

– Бандерівець?

Слово “бандерівець” і було переведено як “Ukrainian Nazi collaborator”.

Після реакції у соцмережах та скандалу Netflix виправив переклад, про що поінформувала депутатка Олександра Устінова.

“Вчора понеслася зрада про те, що Netflix перевів “бандерівець” у фільмі “Брат”, як “Ukrainian Nazi collaborator”. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала “бандерівцям” – українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст у всіх місцях був виправлений… Тепер там не “nazi”, а “banderite”, – зазначила Устінова.

Таким був переклад спочатку:

А таким став зараз:

Як відомо, фільм “Брат” вийшов на екрани в 1997 році, а продовження “Брат-2” – у 2000 році. У драмі головну роль зіграли Сергій Бодров-молодший і Віктор Сухоруков.

Для перегляду в Україні ці стрічки недоступні, оскільки їх ще кілька років тому для трансляції заборонило Держкіно.