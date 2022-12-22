Компанія Netflix має намір побудувати сучасне виробниче підприємство на колишній військовій базі США на узбережжі штату Нью-Джерсі. Проєкт коштуватиме понад 900 млн доларів і створить тисячі робочих місць.

Про це повідомило Bloomberg.

Компанія заплатить 55 мільйонів доларів за ділянку площею 292 акри (близько 120 га). Стримінговий сервіс планує додатково інвестувати 848 мільйонів доларів. Кошти скерують на 12 павільйонів звукозапису та інші об’єкти, пов’язані з кіноіндустрією.

“Ми раді продовжити і розширити наші значні інвестиції в Нью-Джерсі і Північній Америці”, — заявив співголова компанії і директор з контенту Тед Сарандос.

За його словами, студія Netflix вірить, що може стимулювати місцеву економіку та економіку штату, створивши тисячі робочих місць. Водночас буде можливо розвивати “яскраву виробничу екосистему в Нью-Джерсі”.

Реалізацію проєкту заплановано на два етапи протягом декількох років. Спочатку побудують десяток павільйонів звукозапису, кожен площею від 15 тисяч до 40 тисяч квадратних футів (близько 1 400 – 3 700 квадратних метрів). Додаткові роботи включатимуть офісні та студійні приміщення.

“Ми в захваті від обіцянок, які дасть цей проєкт Netflix”, — сказав Мікеле Сікерка, президент і головний виконавчий директор Асоціації бізнесу та промисловості Нью-Джерсі. “Робочі місця та інновації лежать в основі цього партнерства між Netflix та Нью-Джерсі, так само як це було протягом всієї багатої історії Форт-Монмут (військової бази, – ред.)”.

У майбутньому план будуть погоджувати з місцевими та державними органами влади.