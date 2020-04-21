У Мережі з'явився офіційний трейлер мінісеріалу від Netflix про епоху "золотого Голлівуду" 1940-х років.

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Netflix.

Дія мінісеріалу розвивається в Голлівуді 1940-х — відразу після Другої світової війни. За сюжетом група акторів-початківців та кінематографістів хочуть за всяку ціну добитися визнання, але стикаються з несправедливою системою забобонів з приводу раси, статі та сексуальності.

Варто зазначити, що до серіалу залучені й реальні особистості (наприклад, Елеонор Рузвельт), і вигадані персонажі.

Режисером, сценаристом та виконавчим продюсером “Голлівуду” виступив Райан Мерфі, який брав участь у створенні “Американської історії жахів”. Прем’єра серіалу на Netflix відбудеться 1 травня 2020 року.

Раніше видання Vanity Fair показало перші кадри “Голлівуду”.