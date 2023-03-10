Про це повідомив український кухар Євген Клопотенко у Facebook.
“Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш? Буде з 30 березня”, — написав Клопотенко.
У стрічці шеф-кухар подорожуватиме різними областями України, досліджують традиційну українську страву — борщ.
Серед тих, хто долучився до фільму: журналістка Наталка Якимович, режисер Дмитро Кочнєв, оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька.
Перший показ фільму FILM.UA Group за підтримки фонду USAID вже відбувся на телебаченні. Згодом його допрацювали, зробивши окремим кулінарним тревел-фільмом.
- Культурну спадщину ЮНЕСКО – український борщ – в Японії під час кулінарного змагання в межах фуд-освітнього форуму та кулінарного конкурсу “World Chef King Summit” нагородили як найкращу національну страву з місцевих продуктів.
- Сьогодні, 1 липня, українську національну страву – борщ – внесено до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.