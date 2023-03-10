На стримінговій платформі Netflix транслюватимуть український документальний фільм 2020 року "Борщ. Секретний інгредієнт" за участі українського кухаря Євгена Клопотенка.

Про це повідомив український кухар Євген Клопотенко у Facebook.

“Алло, Netflix, є класний документальний фільм про борщ. Покажеш? Буде з 30 березня”, — написав Клопотенко.

У стрічці шеф-кухар подорожуватиме різними областями України, досліджують традиційну українську страву — борщ.

Серед тих, хто долучився до фільму: журналістка Наталка Якимович, режисер Дмитро Кочнєв, оператор-постановник Євгеній Сахно та редакторка Юлія Козиряцька.

Перший показ фільму FILM.UA Group за підтримки фонду USAID вже відбувся на телебаченні. Згодом його допрацювали, зробивши окремим кулінарним тревел-фільмом.