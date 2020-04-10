Відповідний пост опублікований в офіційному Twitter-акаунті платформи.

Як повідомлялося раніше, в серпні 2018 року віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Сполучені Штати Америки, зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, мають намір створити військово-космічні сили до 2020 року. У 2019 Міністерство оборони США офіційно заснувало Космічне командування (SPACECOM) в складі американських збройних сил США.

В кінці весни на Netflix вийде комедійний серіал “Комічні війська”. Це історія про те, в США за наказом президента створюють новий вид військ, але скликані держслужбовці поняття не мають, як втілити в життя ця задачу.

Роль генерала військ Марка Нейрде дісталася акторові Стіву Кареллу. Також в серіалі знялися такі кінозірки, як Джон Малкович, Лайза Кудроу, Джиммі Янг та Діана Сильверс.

Прем’єра запланована на 29 травня, але Netflix вже поділилися першим кадрами нового серіалу.