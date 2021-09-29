Про це повідомили на сайті Night School.

29 вересня компанія Night School заявила, що вони приєднуються до команди Netflix.

Зазначається, що до такого рішення обидві компанії дійшли інстинктивно.

“Команда Netflix проявила надзвичайну турботу щодо захисту нашої студійної культури та творчого бачення”, – написали Night School.

Night School Studio – розробник і видавець відеоігор. Студія заснована Шоном Кренкелем та Адамом Хайнсом у 2014 році та відома своєю дебютною грою OXENFREE. У компанії наголосили, що вже разом з Netflix продовжить розробляти OXENFREE II.

“Їхня (Night School, – ред.) прихильність до досконалості мистецтва та перевірений досвід роблять їх неоціненними партнерами, коли ми разом створюємо творчі можливості та бібліотеку ігор Netflix”, – написали у Netflix.

Там також повідомили, що продовжать працювати над тим, щоб отримати велику колекцію ексклюзивних ігор різних рівнів, призначених для будь-якого типу геймерів.

Зауважимо, що ціну придбання Night School не розголошують.

У Netflix наголосили, що ігри будуть доступні без реклами та додаткових покупок у додатках усім, в кого є підписка на Netflix.

Наразі бета-тестування з відеоіграми доступне користувачам з Android в Польщі, Іспанії та Італії, а бібліотека Netflix Game налічує 5 ігор : Stranger Things: 1984 Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast та Teeter Up.