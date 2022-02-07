У кінострічці зображений український злочинний світ 1990-х років, який заснований на реальних подіях. У центрі сюжету життя колишнього бандита. Жорстока і кривава реальність перетворює головного героя на “безжального носорога”. Однак важкий шлях приводить колишнього бандита не туди, куди він очікував потрапити.

Планується, що онлайн-прем’єра фільму відбудеться наприкінці весни 2022 року. Стрічка стане однією з небагатьох українських фільмів, що вийдуть на американській платформі. Також права на показ фільму придбали в Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

Український режисер почав працювати над кінострічкою ще у 2012 році. Проте фільмування відклали через Революцію Гідності, анексію Криму та ув’язнення Сенцова в Росії. Знімання завершили тільки у грудні 2020 року. Зйомки тривали у Кривому Розі, Львові та Києві.

“Носоріга” презентували на Венеційському кінофестивалі 2021 року. Тоді під час деяких жорстоких сцен люди навіть виходили із залу. Стрічку визнали кращою на Стокгольмському кінофестивалі. Сергій Філімонов, який виконав головну роль та є лідером організації “Гонор”, назвали найкращим чоловічим актором.