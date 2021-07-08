Стрімінговий сервіс Netflix випустить документальний серіал "Як стати тираном". Прем’єра відбудеться вже завтра, 9 червня.

Про це повідомляють #Букви.

Офіційний трейлер серіалу з’явився у мережі ще 14 червня, однак тривалий час перебував у закритому доступі.

“Тирани підтверджують своїм прикладом, щоб тримати кермо влади в залізному кулаці, амбітний лідер повинен знати, як знайти абсолютну владу”, – йдеться в синопсисі до трейлера.

Автори серіалу розкажуть про те, як до влади прийшли найвідоміші диктатори світу:

Адольф Гітлер;

Йосип Сталін;

Саддам Хусейн;

Муаммар Каддафі й інші.

Продюсером і диктором став володар Еммі, Золотого глобуса і премії Гільдії кіноакторів США Пітер Дінклейдж.