Про це повідомляють #Букви.
Офіційний трейлер серіалу з’явився у мережі ще 14 червня, однак тривалий час перебував у закритому доступі.
“Тирани підтверджують своїм прикладом, щоб тримати кермо влади в залізному кулаці, амбітний лідер повинен знати, як знайти абсолютну владу”, – йдеться в синопсисі до трейлера.
Автори серіалу розкажуть про те, як до влади прийшли найвідоміші диктатори світу:
- Адольф Гітлер;
- Йосип Сталін;
- Саддам Хусейн;
- Муаммар Каддафі й інші.
Продюсером і диктором став володар Еммі, Золотого глобуса і премії Гільдії кіноакторів США Пітер Дінклейдж.
- Раніше компанія Netflix показала тизер документального серіалу про Наомі Осаку – “Наомі Осака: граючи за власними правилами”.