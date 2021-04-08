Про це пише портал The Verge.

Проєкт заснований на однойменному коміксі Марка Міллара. За сюжетом супергерої намагаються виховати своїх дітей як наступне покоління ідеальних борців зі злом. Але через завищені вимоги починається конфлікт батьків і дітей, і порятунок світу виявляється під загрозою.

Шоураннером серіалу виступив Стівен С. Денайт. Головні ролі зіграли Джош Дюамель, Бен Деніелс і Леслі Бібб. Крім того, в проєкті знялися Олена Кампуріс, Ендрю Хортон, Майк Уейд, Метт Лантер і Ян Куінлан.

Прем’єра першого сезону відбудеться 7 травня 2021 року на Netflix.