Стрімінговий сервіс Netflix втрачає позиції на ринку через інтерес підписників до інших мереж. Зокрема, Disney +, HBO Max, Paramount + й AppleTV +, Amazon Prime Video та Hulu.

Про це повідомляє The New York Times.

В кінці березня у Netflix було 207,6 млн платних підписників. З них 67 мільйонів – на території США. Це безперечне лідерство на ринку, однак стрімінговий сервіс розраховував на більшу кількість підписників в цей час.

У звіті сервісу сказано, що з січня по березень 2021 року виторг Netflix склала $7,16 млрд проти очікуваних $7,13 млрд. Глобальний приріст платних підписників склав 3,98 млн, тоді як аналітики очікували 6,2 млн.

Після цього повідомлення акції Netflix впали на 11%.

В Netflix допускають кілька причин того, що підписників значно менше. Одна з них – пандемія коронавірусу. представники сервісу пояснили, що довелося відкласти запуск деяких гучних шоу та фільмів. Підписники, які хотіли оплатити перегляд – відклали покупку. Друга причина – велика кількість конкурентів на ринку. Зокрема, це Disney + та Hulu від Disney, HBO Max від AT & T, Apple TV +, Amazon Prime і Peacock від Comcast NBCUniversal.

Також у звіті вказано, що компанія запланувала витратити на закупівлі й створення власного контенту рекордну суму – понад $17 млрд. У 2020 році це було $11,8 млрд, а у 2019 – $14 млрд.

Починаючи з 2021 року, Netflix збирається викуповувати назад свої акції. На це виділено до $5 млрд.

Компанія Parrot Analytics розробила метрику для оцінки вірогідності появи нових підписників сервісу.

Дані свідчать про те, що доля Netflix протягом січня – березня 2021 року в загальному рейтингові біла трохи вищою 50%. Торік цей же показник був 54%, а у 2019 році – 65%.

Тобто конкуренти почали забирати підписників Netflix, пропонуючи або кращий контент або вигідніші умови підписки.

“Очевидно, є багато нових конкурентів… На ринку серйозна конкуренція, але так було завжди. Ми конкуруємо з Amazon Prime 13 років, з Hulu 14 років… Ми не можемо чітко прослідкувати, що ж саме змінилося в конкурентному середовищі”, – сказав Рід Хастінгс, виконавчий директор компанії.

Він додав, що до кінця півріччя стрімінговий сервіс все надолужить, адже скоро мають з’явитися продукти, які чекають потенційні підписники.

До слова, під час пандемії зросла ціна на підписку Netflix. В жовтні вона подорожчала на долар, склавши 14 доларів на місяць. Преміальна підписка тепер вартує 18 доларів. Також сервіс намагається перешкоджати підписникам, які перепродають свій доступ до платформи.

З початку пандемії коронавірусу Netflix отримав рекордних 15,7 млн підписників.