Про це йдеться на Facebook-сторінці Братів Капранових.
Письменники пригадали, що минулого року знімали для свого каналу відео про доньку Ярослава Мудрого Анну Ярославну.
“Ми зауважили: в житті руських князів відбувалася така гра престолів, що Нетфлікс би плакав. То у відео сказали: шановні продюсери, звертайтеся, напишемо. Минув рік, і сталося диво – продюсери звернулися. Є ще кінолюди, які цікавляться історією.”, – зауважили Брати Капранови.
Письменники додали, що саме їх проєкт виграв грант Netflix на знімання серіалу про Ярослава Мудрого та його дружину шведську принцесу Інгігерду-Орину.
“Дякуємо Кіноакадемії, яка організувала конкурс, а Нетфлікс, сподіваємося, не дарма витрачає гроші, він на нас заробить”,- резюмували брати.
- Серіал “Пісочна людина” – фентезі, зняте на основі коміксу DC 1980-х років, очолив рейтинг найпопулярніших новинок Netflix. Вважається, що успіх “Пісочної людини” пов’язаний з видовищним сюжетом та вдалим поєднанням жанрів — давніх легенд та міфології, історії та сучасної літератури.