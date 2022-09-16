Українські письменники Дмитро та Віталій Капранови повідомили, що виграли грант від Netflix на знімання історичного серіалу про князя Ярослава Мудрого та його дружину шведську принцесу Інгігерду-Орину.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Братів Капранових.

Письменники пригадали, що минулого року знімали для свого каналу відео про доньку Ярослава Мудрого Анну Ярославну.

“Ми зауважили: в житті руських князів відбувалася така гра престолів, що Нетфлікс би плакав. То у відео сказали: шановні продюсери, звертайтеся, напишемо. Минув рік, і сталося диво – продюсери звернулися. Є ще кінолюди, які цікавляться історією.”, – зауважили Брати Капранови.

Письменники додали, що саме їх проєкт виграв грант Netflix на знімання серіалу про Ярослава Мудрого та його дружину шведську принцесу Інгігерду-Орину.

“Дякуємо Кіноакадемії, яка організувала конкурс, а Нетфлікс, сподіваємося, не дарма витрачає гроші, він на нас заробить”,- резюмували брати.