Стрімінговий сервіс Netflix почне випускати відеоігри на своїй платформі. Проєкт планують запустити вже наступного року.

Про це повідомляє видання Engadget.

Зокрема, Netflix найняв Майка Верду – колишнього виконавчого директора Oculus і EA. Він обійняв посаду віцепрезидента з розробки ігор.

Раніше Верду був віцепрезидентом з розробки ігор і контенту з доповненою і віртуальною реальністю у Facebook. Там він працював з розробниками Oculus Rift, Quest and Go.

З 2017 по 2018 рік Верду керував EA Mobile і курував студії, які працювали над Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs. Zombies і Sims Free Play. Верду не новачок у сфері виробництва відеоігор, проте раніше він створював продукт переважно для мобільних телефонів та консолей.

Наразі Netflix разом з Верду формуватимуть свою ігрову команду. На це у них передбачено кілька місяців. З початку 2022 року стрімінг почне пропонувати ігри для потокової передачі.

За даними джерел, Netflix не планує створювати окрему платформу для своїх відеоігор. Вони будуть доступними разом з шоу та фільмами в окремій категорії. Крім того, стрімінг не планує стягувати додаткову плату за доступ до гри. Проте, наразі невідомо, чи вплине випуск відеоігор на стрімінгу на ціну підписки.

Виробництво власних відеоігор дозволить платформі ефективно конкурувати з Disney +, HBO Max або Amazon Prime Video, оскільки ніхто з них наразі не пропонує подібний продукт.

Раніше стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу другого сезону популярного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), а також опублікував перший повноцінний тизер-трейлер.