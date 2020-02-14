Трейлер був опублікований на Youtube–каналі серіалу.
Події в новому сезоні серіалу вийдуть за межі американського містечка Хокінз.
У трейлері показана група радянських в’язнів з наглядачами. Ймовірно, події відбуваються в тюремному таборі в північній частині Росії.
Саундтреком до трейлеру грає російська пісня, а саме відео іронічно підписано “From Russia with love…“.
В той же час в кінці ролику на екрані з’являється Джим Хоппер – один з героїв, який помер за сюжетом попереднього третього сезону серіалу.
- #Букви підготували для читачів добірку з 7 серіалів зими.
- Колишній президент США Барак Обама за традицією назвав кращі, на його думку, книги, фільми і серіали 2019 року.