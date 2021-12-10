10 грудня 2021 року на стрімінговій платформі Netflix з'явився український дубляж південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”.

Про це повідомляє Netflix.ua на офіційній сторінці в Instagram.

У підписі під публікацією з епізодом серіалу українською зазначається, що це нагода переглянути серіал ще раз.

До цього перегляд серіалу був доступний лише корейською, англійською, російською чи польською мовами.

Довідка. “Гра в кальмара” — південнокорейський серіал ув жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Сюжет розгортається навколо групи людей, яким потрібні гроші. Вони приймають запрошення взяти участь в іграх, аби здобути великий грошовий приз.