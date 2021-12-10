Про це повідомляє Netflix.ua на офіційній сторінці в Instagram.
У підписі під публікацією з епізодом серіалу українською зазначається, що це нагода переглянути серіал ще раз.
До цього перегляд серіалу був доступний лише корейською, англійською, російською чи польською мовами.
Довідка. “Гра в кальмара” — південнокорейський серіал ув жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Сюжет розгортається навколо групи людей, яким потрібні гроші. Вони приймають запрошення взяти участь в іграх, аби здобути великий грошовий приз.
- 1 жовтня на стрімінговій платформі Netflix запустили український інтерфейс і дубляж деяких серіалів і фільмів. Також, з’явилися офіційні сторінки українського Netflix у соцмережах Instagram і Youtube.
- Також Netflix знизив вартість підписки для користувачів з України з 7,99 євро до 4,99 євро за базовим тарифом.
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