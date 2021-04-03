Про це інформує видання Variety.
Зйомки відбувалися на локаціях у Великій Британії.
Протягом року їх кілька разів призупиняли через пандемію коронавірусу COVID-19.
“Це завершення другого сезону! Білий вовк чекає на вас на континенті”, – йдеться в повідомленні на офіційних сторінках серіалу в соцмережах.
Воно супроводжується фотознімком актора Генрі Кавілла, котрий виконує головну роль в серіалі.
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Також опублікований невеликій відеоролик про зйомки другого сезону “Відьмака”. У підписі до нього вказано, що в зйомках були задіяні 15 локацій, 89 акторів і 1200 членів команди.
Повідомляється, що другий сезон “Відьмака” вийде в 2021 році.
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Як зазначає Variety, у Netflix розкрили, про що буде основна сюжетна лінія другого сезону серіалу.
“Переконаний, що Йенніфер загинула в битві при Соддені, Геральт з Рівії приводить принцесу Ціріллу в найбезпечніше місце, яке він знає, – в будинок свого дитинства Каєр Морхен. У той час як королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування за його стінами, він повинен захистити дівчину від чогось набагато більш небезпечного: таємничої сили, якою вона володіє всередині”, – йдеться в короткому описі.
До своїх ролей у другому сезоні “Відьмака” повернулися Генрі Кавілл (Геральт), Фрейя Аллан (Цірілла) і Аня Чалотра (Йенніфер).
Також у серіалі з’являться нові персонажі у виконанні Аджоа Андо (“Бріджертони”), Кіма Бодніа (“Вбиваючи Єву”), Ліз Карр (“Безмовний свідок”), Кевіна Дойла (“Абатство Даунтон”), Кріса Фултона (“Бріджертони”) та інших.
Серед режисерів серіалу – Стівен Сурджик (“Академія Амбрелла”), Сара О’Горман (“Прокляті”), Ед Базалджетт (“Останнє королівство”) і Луїз Хупер (“Обман”).
Як відомо, серіал “Відьмак” заснований на циклі фентезі-книг польського письменника Анджея Сапковського. Головним героєм є Геральт з Рівії – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.
Прем’єра серіалу відбулася у грудні 2019 року на сервісі Netflix.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” ( “The Witcher”), який вийшов у 2019 році.
- Шоураннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповіла про новий сезон проекту, в якому з’являться ЛГБТ-персонажі.