Американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр культури України Олександр Ткаченко.

Це комедійний бойовик під назвою “The Last Mercenary” – про політичні інтриги на державному рівні. Серед ключових акторів – Жан-Клод Ван Дамм.

“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов”, – зазначив Ткаченко.

В Україні за зйомки відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і продакшн-компанія Star Media.

Ткаченко уточнив, що зйомки вже стартували і триватимуть до осені.

Продюсери стрічки – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник Тьєррі Арбогаст.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, у бойовику “The Last Mercenary” (“Останній найманець”) Жан-Клод Ван Дамм зіграє роль колишнього агента секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли уряд помилково звинуватив його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Не обійдеться і без розборок з мафією.

“Останній найманець” – неймовірно захоплюючий проєкт, що дозволяє мені спробувати новий жанр. Я завжди був прихильником Жана-Поля Бельмондо, і я сподіваюся по-своєму поглянути на комедійний бойовик. Сценарій дуже вдало поєднує всі ці елементи – прекрасну історію з емоціями, багато дій і багато гумору”, – наголосив Ван Дамм, коментуючи зйомки.

У стрічці також знімуться Асса Сілла, Самір Декацца, Патрік Тімсі, Ерік Джудор та інші.

Режисер фільму Давид Шарон заявив, що хоче повернутися до традиції бойовиків 80-х і 90-х. На його думку, Жан-Клод Ван Дамм ідеально підходить для фільмів такого плану.