Про це повідомляє американський тижневик Variety.
Раніше в Netflix оголосили про призупинення всіх майбутніх проєктів і придбань у РФ, приєднавшись до списку компаній, що зростають, які розірвали всі зв’язки з країною-агресором.
У роботі у Netflix було чотири російські проєкти, всі вони також були припинені. Нещодавно компанія відмовилась від трансляції 20 російських безплатних пропагандистських каналів, які сервіс мав показувати відповідно до російського законодавства.
“З огляду на поточні обставини, ми вирішили призупинити наше обслуговування в росії”, – наголосили в Netflix.
- Нагадаємо, наразі рф від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
- 4 березня спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.
- Через санкції “Сбербанк” Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.
- Своєю чергою, міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії до “CCC-” з “BB+”, штовхнувши її далі на «сміттєву» територію менше ніж через тиждень після останнього зниження рейтингу, оскільки нові міжнародні санкції та власний захист нації заходи посилили ризик дефолту.