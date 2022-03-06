Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.

Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Раніше в Netflix оголосили про призупинення всіх майбутніх проєктів і придбань у РФ, приєднавшись до списку компаній, що зростають, які розірвали всі зв’язки з країною-агресором.

У роботі у Netflix було чотири російські проєкти, всі вони також були припинені. Нещодавно компанія відмовилась від трансляції 20 російських безплатних пропагандистських каналів, які сервіс мав показувати відповідно до російського законодавства.