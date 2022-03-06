Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Раніше в Netflix оголосили про призупинення всіх майбутніх проєктів і придбань у РФ, приєднавшись до списку компаній, що зростають, які розірвали всі зв’язки з країною-агресором.

У роботі у Netflix було чотири російські проєкти, всі вони також були припинені. Нещодавно компанія відмовилась від трансляції 20 російських безплатних пропагандистських каналів, які сервіс мав показувати відповідно до російського законодавства.

“З огляду на поточні обставини, ми вирішили призупинити наше обслуговування в росії”, – наголосили в Netflix.