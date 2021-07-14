У ніч президентських виборів у листопаді, коли стало зрозуміло, що першість здобув демократ Джо Байден, Рудольф Джуліані напідпитку радив своєму клієнтові Дональду Трампу виступити перед американцями та збрехати, що виграв вибори.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Цю історію описали журналісти Керол Леоннніг та Філіп Ракер з Washington Post у книзі “Я можу це виправити: катастрофічний останній рік Дональда Дж. Трампа”.

У книзі стверджується, що Джуліані неодноразово закликав Трампа говорити неправду в різних ситуаціях. Як відомо, Джуліані був особистим повіреним Трампа. Президент США був лідером кампанії, спрямованої на те, аби довести факти фальшування результатів виборів. В дослідженні описали таку ситуацію: Джуліані в ніч виборів звернувся до помічників Трампа, аби вони пояснили, яка ситуація з підрахунком голосів у різних штатах. Менеджер кампанії Білл Степ’єн, голова штабу Марк Медоуз та старший радник Джейсон Міллер відповіли йому, що говорити про перемогу чи поразку зарано.

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“Просто скажи, що ми виграли” – сказав Джуліані.

Аналогічні ситуації відбулися в Мічигані та Пенсильванії.

“Великий план Джуліані полягав в тому, щоб Трамп проголосив свою перемогу в штатах, де для цього не було передумов”, – сказано в книзі.

У відповідь Медоуз сказав, що вони не мають права на такі заяви. Але Трамп все одно так і зробив.

В іншій книжці про Трампа описали ситуацію, коли Джуліані порадив Трампу проголосити перемогу в Аризоні до закінчення підрахунку голосів.

“Просто йди й оголоси про свою перемогу прямо зараз. Ти повинен піти й оголосити про свою перемогу прямо зараз”, – сказав Джуліані розгніваному Трампу.

Тоді Трамп зробив заяву, стоячи біля першої леді Меланії Трамп, віцепрезидента Майка Пенса та другої леді Карен Пенс. О другій годині ночі Трамп виступив:

“Це брехня американцям. Це ганьба для нашої країни. Ми готувалися до перемоги на цих виборах. Чесно кажучи, ми виграли на цих виборах. Ми дійсно виграли на цих виборах”.

Ця заява була першою в арсеналі Трампа, коли закладалися засади для теорії про “велику брехню”.

У цих книгах написано, що такі поради Джуліані давав напідпитку.

“Просто скажіть, нібито ми виграли”, – сказав тоді Джуліані.