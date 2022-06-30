Нетверезим в’їхав у блокпост: На Хмельниччині судитимуть киянина, через якого загинув військовий

Прокурори Хмельницької обласної передали до суду обвинувальний акт стосовно водія, який, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху. Внаслідок цього один війський загинув, а двоє інших отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у квітні цього року поблизу села Давидківці Хмельницького району. Слідчі зазначають, що 28-річний водій автомобіля “DAF” не зупинився перед блокпостом територіальної оборони. Також не зменшуючи швидкості, він допустив зіткнення з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою знаходилися військовослужбовці.

Внаслідок цього один військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці, ще двоє представників добровольчого батальйону травмовані.

Слід зазначити, що рівень алкоголю в крові підозрюваного перевищував норму в 16 разів. Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.