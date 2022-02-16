Група зоозахисників PCRM стверджує, що отримала записи, які нібито детально описують страждання піддослідних мавп у компанії Ілона Маска.

Про це повідомляє New York Post.

У PCRM стверджують, що вони готуються подати скаргу до Міністерства сільського господарства США у четвер. Вона міститиме записи з 23 мавпами, на яких Neuralink спільно з Каліфорнійським університетом у Девісі тестували чипи для мозку з 2017 по 2020 рік.

Зоозахисники стверджують, що університет приховував факти порушення Закону про захист тварин, зокрема мінімізацією болю і стресу, яких зазнали примати під час дослідів. Для прикладу позивачі навели інциденти, де мавпи “постраждали невиправдано”: в однієї мавпи були задокументовані відсутні пальці рук і ніг, в іншої — розвилася шкірна інфекція через “зроблені отвори в черепі”.

Щонайменше 15 приматів, наголошують у PCRM, померли внаслідок експериментів. Доповідь зоозахисники опублікували після того, як Ілон Маск заявив, що готовий розпочати тестування на людях.

“Ці високоінвазивні імплантати та пов’язане з ними обладнання, які вставляють у мозок після свердління отворів у черепах тварин, спричиняють повторні інфекції, що значно загрожує здоров’ю, а також цілісності дослідження”, – зауважили у PCRM.

У Neuralink звинувачення поки не коментували.