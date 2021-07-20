37% невакцинованих американців вважать, що щеплення проти COVID-19 небезпечніші, ніж сам коронавірус. 29% вважають факт зараження коронавірусом найбільш небезпечним.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Опитаних запитали, що вони вважають небезпечним: вакцини проти коронавірусу чи сам коронавірус. 37% сказали, що небезпечні вакцини, а 29%, що небезпечне саме зараження коронавірусом.

Ще 34% невакцинованих американців вважають, що щеплення можуть бути небезпечними, але точно не визначилися.

В результатах опитування вказано, що дезінформація настільки сильно вкорінилась серед американців, що стала головною причиною зниження темпів вакцинації.

Серед причин, чому американці відмовляються вакцинуватися, 37% сказали, що їм не подобаються довгострокові побічні ефекти, 17%, що не довіряють урядовцям, 16%, що вакцини надто не надійні й нові, 11%, що їх ще не повністю ухвалили в Управлінні з контролю за харчові продукти. Тільки 6% не хочуть вакцинуватися, бо проти будь-яких щеплень.

Опитування проводили з 13 по 15 липня. В ньому брали участь 1715 дорослих американців. Похибка складає 2,7%.