Невакцинованих тенісистів не будуть допускати для участі в турнірі Australian Open 2022.

Про це повідомляє BBC.

Інформацію підтвердив директор турніру Крейг Тілі. Протягом кількох місяців австралійські політики дискутували з цього приводу.

Нинішній чемпіон з тенісу серед чоловіків Новак Джокович вже сказав, що не збирається публічно розкривати свій статус вакцинації. Але Тілі вважає, що тому доведеться це зробити, інакше він не зможе грати.

Окрім цього, стало відомо, що з 17 по 30 січня в Мельбурні (Австралія) відбудеться турнір, на якому буде багато глядачів.

За даними із відкритих джерел, 80 зі 100 кращих чоловіків-гравців у теніс, зробили щеплення проти коронавірусу. Про жінок інформація поки недоступна.

Довідка. Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open Tennis Championships) – один з чотирьох турнірів Великого шолома, який проводять в австралійському місті Мельбурн. Основні сітки змагань традиційно проводять протягом двох тижнів в період з кінця січня по початок лютого. Переможцями стають гравці у дев’яти розрядах: п’ять – серед дорослих, чотири – серед старших юніорів.