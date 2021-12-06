Про це йдеться у повідомленні посольства України в Румунії.
“Для усіх громадян, які прибувають до Румунії з третіх країн (крім ЄС, ЄЕП, Швейцарської Конфедерації), встановлюється карантинний режим на 14 днів”, – сповістили у дипломатичній установі.
Карантинний режим (за домашньою/задекларованою адресою) на 14 днів діє незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна, з якої вони прибувають.
Винятки можуть бути застосовані до осіб, які вакциновані проти коронавірусу, і якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію.
У разі, коли громадяни не залишають територію Румунії за 3 дні, з інформуванням управління громадської охорони здоров’я округу, в якому вони проживають, або в якому вони мають адресу, вказану при в’їзді в країну, їх буде відправлено на самоізоляцію на 14 днів, починаючи з четвертого дня після в’їзду на територію Румунії.
Не повинні відбувати карантин люди, які отримали позитивне підтвердження зараженням вірусом за останні 180 днів, для яких пройшло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в’їзду в країну.
Про інші категорії громадян, які звільняються від карантину, читайте на порталі МЗС.
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