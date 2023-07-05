Джерело: Twitter Великої Британії
Фахівці зауважили, що генерал Сергій Суровікін, Головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії та заступник командувача збройними силами РФ в Україні, не з’являвся на публіці після заколоту групи Вагнера 23-24 червня 2023 року.
Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров був помітно відсутній на телевізійному виступі керівництва Міністерства оборони 3 липня 2023 року.
Розвідники додали, що повідомлення про нібито арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада РФ, ймовірно, підозрюватиме його тривалий зв’язок із ПВК “Вагнер”, починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.
Так само Євкурова зняли під час безальтернативного поглинання групою Ростова-на-Дону під час розмови з власником “Вагнер” Євгеном Пригожиним.
Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів російської армії, тому будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати розбіжності.
“Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдале повстання Пригожина погіршило існуючі лінії розломів у спільноті національної безпеки Росії”, – резюмували фахівці.
- Офіційні особи США, посилаючись на перші звіти розвідки, повідомили, що російська влада, схоже, затримала високопоставленого генерала Сергія Суровікіна за підозрою в тому, що він брав участь або знав про планування невдалого заколоту ПВК “Вагнер”.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.