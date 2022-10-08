Невелика хмарність та без опадів: прогноз погоди на 8 жовтня

За прогнозами синоптиків у суботу, 8 жовтня, в Україні збережеться суха й тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території України невелика хмарність, без опадів.

Вітер східний та південно-східний 5-10 м/с.

Вночі та вранці на заході, півночі та у центрі – туман.

Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів, а у південних та західних областях – +20…+22 градуси.

У Києві сьогодні без опадів, буде злегка хмарно. Температура повітря у столиці становитиме від +16 до +18 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.