російсько-українська війна
07:36 8 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 Невелика хмарність та без опадів: прогноз погоди на 8 жовтня
00:46 На Одещині й Миколаївщині українські захисники збили три іранські дрони-камікадзе
00:10 Зеленський запевнив, що Україна не має відношення до вбивства російської пропагандистки Дугіної

07 жовтня

23:28 У серпні Польща прийняла найбільше українських переселенців — Євростат
22:49 Окупанти випустили 84 боєприпаси по території Сумщини: одна людина загинула
22:27 Організатори «Євробачення» оголосили, де відбудеться конкурс у 2023 році
21:11 55 держав-членів ООН підтримують резолюцію про засудження псевдореферендумів — Сергій Кислиця
20:42 Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Нікопольський район, є загиблий та поранений
20:17 «Нова пошта» відкрила перше відділення у Варшаві
19:49 Верховна Рада визнала Курильські острови територією Японії, окупованою РФ
19:25 Росіяни залякують місцевих у Горлівці, які не підтримали «приєднання» до РФ на псевдореферендумі
18:59 На ЗАЕС відбулась перша ротація представників місії МАГАТЕ
18:32 Голова МЗС Естонії сподівається, що наступний день народження Путін зустріне за ґратами
18:14 Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та області
Партнерський матеріал
18:04 Медичний центр «Діамед»: сучасне обстеження та лікування
16:56 Міноборони анонсувало надходження до білоруських військ «Іскандерів» та «С-400»
16:25 Футбольний клуб «Динамо» став партнером UNITED24
15:54 У Нідерландах затримали чоловіка, який, попри санкції, постачав мікрочипи до Росії
15:19 Організатора агентурної мережі РФ «Професора» засудили до 15 років позбавлення волі
15:00 «Ані російські, ані білоруські організації не змогли організувати спротив цій війні»: Подоляк про Нобелівську премію миру
14:35 Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок
14:05 Біля звільненого Лимана виявили штаб окупантів з важливою документацією – ДБР
13:58 Воїни ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на півдні України
13:36 Нобелівську премію миру 2022 року присудили представникам України, Росії та Білорусі
12:41 Під час окупації одного із селищ на Херсонщині російські військові жили у свинарнику – СБУ
12:08 Росіяни обстріляли Запоріжжя: одна з ракет впала у дворі багатоповерхівки, є постраждалий
11:46 У Мінкульті не планують демонтувати пам’ятник Щорсу у Києві
11:39 Вночі росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе
10:58 Застосування Росією іранських безпілотників проти України не вплине суттєво на хід війни – ISW

Невелика хмарність та без опадів: прогноз погоди на 8 жовтня

За прогнозами синоптиків у суботу, 8 жовтня, в Україні збережеться суха й тепла погода.

Субота, 8 жовтня 2022, 07:19
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території України невелика хмарність, без опадів.

Вітер східний та південно-східний 5-10 м/с.

Вночі та вранці на заході, півночі та у центрі – туман.

Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів, а у південних та західних областях – +20…+22 градуси.

У Києві сьогодні без опадів, буде злегка хмарно. Температура повітря у столиці становитиме від +16 до +18 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 8 жовтня, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook