Невелика хмарність та без опадів: прогноз погоди на 8 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
По всій території України невелика хмарність, без опадів.
Вітер східний та південно-східний 5-10 м/с.
Вночі та вранці на заході, півночі та у центрі – туман.
Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів, а у південних та західних областях – +20…+22 градуси.
У Києві сьогодні без опадів, буде злегка хмарно. Температура повітря у столиці становитиме від +16 до +18 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.