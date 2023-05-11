Невеликий дощ очікується на сході: прогноз погоди на 11 травня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на сході невеликі короткочасні дощі. У решті областей – без опадів.
Вітер переважно північно-східний (у західних областях – південно-східний) 5-10 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +17 градусів, лише на Закарпатті до +21 градуса, а на високогір’ї Карпат +6…+11 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +15…+17 градусів.
- За інформацією синоптиків, в останній весняний місяць погода в Україні буде відповідати нормі.