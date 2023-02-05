За даними синоптиків у неділю, 5 лютого, по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу, місцями - з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні невеликий сніг, вдень у Криму з дощем. Сьогодні на дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у східних і південних областях близько 0°; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.