Наприкінці 2022 року компанія OnePlus пробилася до топ-п’ятірки виробників смартфонів в Україні — про це свідчить свіжий аналіз попиту інтернет-аудиторії, проведений порталом E-Katalog. Значна частина здобуття цього досягнення належить OnePlus Ace — найпопулярнішій моделі бренду.

OnePlus Ace — просунутий представник середнього класу з низкою характеристик флагманського рівня. Експерти E-Katalog пропонують ближче познайомитися з цим девайсом.

Розкішний дисплей

6,7-дюймовий дисплей смартфона побудовано на базі високоякісної OLED-матриці з органічними світлодіодами. Вона забезпечує разючий запас яскравості (до 950 ніт) та широкий діапазон кольорів (заявлена ​​підтримка HDR10+ та 100% охоплення простору DCI-P3). “Розігнаний” до 120 Гц екран гарантує плавний показ відео та ігрової графіки. При цьому в стандартних режимах роботи (браузер, читання, листування, дзвінки тощо) частота оновлення автоматично зменшується заради економії енергії.

Зарядка за 20 хвилин

Технологія OnePlus Dash Charge та 150-ватний адаптер забезпечують OnePlus феноменальну швидкість зарядки: підзарядитися від 0% до 50% можна всього за 5 хвилин, а 100% заряду смартфон набирає менш ніж за 20 хвилин!

Потужне “залізо”

“Серцем” героя нашого огляду став ігровий процесор Dimensity 8100-Max, побудований на 8 ядрах і розігнаний до 2,85 ГГц. Потужний чип, 12 ГБ ОЗП та 256/512 ГБ швидкої флеш-пам’яті стандарту UFS 3.1 дозволяють гаджету легко справлятися з найбільш ресурсоємними завданнями, включаючи обробку 4К-відео.

Камери екстракласу

Смартфон отримав 16 Мп фронталку та потрійну основну камеру, яка складається з основного 50 Мп об’єктиву виробництва Sony, ультраширокого модуля на 8 Мп та макрокамери на 2 Мп. Світлосильна оптика дозволяє робити яскраві, різкі та чіткі кадри навіть при поганому освітленні, а система оптичної стабілізації дієво усуває ефект тремтіння камери, особливо помітний при зніманні під час руху. OnePlus Ace вміє знімати відео в 4K, а також записувати сповільнені Slow-mo ролики у Full HD на швидкості до 240 к/сек.

Ціна

За даними E-Katalog, ціна OnePlus Ace 12/256GB в інтернет-магазинах України коливається в діапазоні від 16 700 до 19 000 грн, а версію на 12/512GB пам’яті можна замовити за 19 500–23 000 грн). Порівняти актуальні розцінки продавців та знайти найвигіднішу пропозицію на будь-який цікавий вам смартфон можна на ek.ua.